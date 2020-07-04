  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:35
99
mook1
Код вставки плеера

В Петербурге мотоциклист разбил нос и зеркало водителю желтого фургона

0 0

Видеозапись с камеры регистратора опубликована в соцсетях.

Днем в субботу, 4 июля, стало известно о случившемся эпизоде "дорожных разборок" на дорогах Парнаса в Петербурге. Инцидент произошел на перекрестке улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова. Запись с камеры регистратора опубликована в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте".

Видеорегистратор заснял момент драки – мотоциклист ударил водителя желтого фургона в нос и повредил зеркало на автомобиле. 

Ранее мы сообщали о том, что Fiat Ducato перевернулся под мостом Александра Невского. Есть пострадавшие.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии