В Петербурге проверят декларации 19 депутатов партии "Единая Россия"

Документы проверят в администрации главы города.

В среду, 13 января, вице-губернатор Петербурга Александр Бельский ответил на обращение партии "Яблока" и уточнил, что губернатору города направили информацию для проверки декларации о доходах и имуществе за 2019 год 19 муниципальных депутатов "Единой России". В беседе с изданием "Закс.Ру" чиновник отметил, что ранее документы не вызвали никаких подозрений.

Соответствующую документацию проверят в администрации главы города. Ранее депутаты "Яблока" просили изучить отчеты депутатов, которые не указали в декларации никакой недвижимости. В случае, если во время проверки обнаружат нарушения, то далее решение будет принято в соответствии с законодательством.

Напомним, что госдума продлила "дачную амнистию" на пять лет.

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