В Петербурге могут появиться ларьки

Благодаря этому в городе появятся новые рабочие места.

В понедельник, 18 октября, глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик на заседании комиссии в Законодательном собрании сообщил, что Смольный рассматривает идею установки городских киосков, чтобы предоставлять в них бизнесу рабочие места.

Благодаря этому город сможет создать готовый объект в аренду, а не землю, как это происходит сейчас. Город изменится, по районам появится отдельная градостроительная политика в части НТО, упростить заключение договора и расторжение при недобросовестности предпринимателей.

Чиноовник отметил, что на данный момент суды из-за расторжения договора на аренду земельного участка под НТО могут длиться пару лет.

Ранее мы писали, что внедрение QR-кодов может помешать Смольному получить 1 трлн рублей дохода к 2024 году.

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