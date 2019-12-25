В Петербурге могут появиться беспилотные авто на выделенных полосах

Инициативу выдвинул глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

В четверг, 1 июля, глава Госавтоинспекции Михаил Черников на пресс-конференции сообщил, что беспилотные авто могут начать передвижение по дорогам по выделенным полосам для начала, снизив таким образом риски возникновения аварий. Об этом сообщили "РИА Новости".

По словам специалиста, такие автомобили правильнее называть "высокоавтоматизированными", поскольку водитель все равно находится за рулем, хоть и в роли наблюдателя. Черников предположил, что логично было бы сделать выделенные полосы для старта движения таких авто.

В пилотном режиме на данный момент передвигаются беспилотники по Москве и по трассе Петербург – Казань.

Как следует из плана Минтранса по развитию высокоавтоматизированного транспорта, машины без контроля со стороны инженера-испытателя на водительском сиденье появятся на улицах двух столиц и других городов уже в этом году.

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Фото: Piter.tv