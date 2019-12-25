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В Петербурге "минеры" за день вывели на улицу почти 30 тыс. человек
Сегодня, 17:15
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arteliseev

В Петербурге "минеры" за день вывели на улицу почти 30 тыс. человек

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Полицией подведены итоги прошедшего дня.

В правоохранительных органах сообщили, сколько человек были вынуждены выйти на улицу из-за сообщений о минировании. По данным "Невских новостей", с 9 утра до 16 часов 5 февраля в больницы и районные суды Петербурга поступило 32 сообщения о возможном минировании зданий и госучреждений.

За этот день сотрудники правоохранительных органов осмотрели 761 объект. Опасных веществ и устройств обнаружено не было. Всего за день пришлось эвакуировать 28662 человека. 

Ранее мы сообщали о том, что массовые эвакуации продолжились и 6 февраля. В десятом часу утра работу прервали Петродворцовый и Октябрьский районные суды, далее к ним присоединились Колпинский, Ленинский, Василеостровский и Красногвардейский. 

Фото: Pixabay

Теги: минирования, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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