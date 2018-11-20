В Петербурге эвакуировали 5500 машин, мешавших чистить улицы города

За несоблюдение правил парковки предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей и эвакуация транспортного средства.

За январь на штрафстоянки Петербурга было вывезено 5,5 тысяч машин, мешавших проводить работы по уборке улице. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Список районов, где зафиксировали самое большое количество нарушений возглавили жители Центрального, Московского, Красногвардейского и Приморского районов. В органе призвали жителей Северной Столицы быть внимательными и не создавать неудобства во время работ по очистке города от снега. За несоблюдение правил парковки предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей и эвакуация транспортного средства.

Ранее мы писали, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредил водителей Северной Столицы о работах по очистке города от снежных завалов и заносов.

Фото: avto-forum.name