В Петербурге малыш пытался сбежать из детсада

В Петербурге ребенок пытался сбежать из детского сада. Мальчик перелезал через забор, когда его заметили сотрудники ДПС. Об этом сообщили в tg-канале "True Питер".
Малыш увидел машину сотрудников полиции, когда влез на вершину ограждения. Ему пришлось вернуться к воспитательнице и другим ребятам.
Правоохранители рассказали сотрудникам детсада о беглеце. Теперь за мальчиком пристально следят.
Ранее на Piter.tv: на Комендантском проспекте девочка попала под машину.
Видео: Телеграм / True Питер
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