  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:22
417
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге малыш пытался сбежать из детсада

0 0

Ребенок почти перелез через забор, но его поймали на "месте преступления" сотрудники ДПС.

В Петербурге ребенок пытался сбежать из детского сада. Мальчик перелезал через забор, когда его заметили сотрудники ДПС. Об этом сообщили в tg-канале "True Питер". 

Малыш увидел машину сотрудников полиции, когда влез на вершину ограждения. Ему пришлось вернуться к воспитательнице и другим ребятам.

Правоохранители рассказали сотрудникам детсада о беглеце. Теперь за мальчиком пристально следят.

Ранее на Piter.tv: на Комендантском проспекте девочка попала под машину.

Видео: Телеграм / True Питер

Теги: беглец, дети, детский сад, дпс, пытался сбежать из детсада, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Титова Каролина
Сегодня 19:31

Распродажа! (Таможенный конфискат). Корейский Видеорегистратор c радаp детектором предупредит o каждом радарe и кaмере, и даже o постe ДПС. Оснащен парктроником, датчиком движения и удара и камерой заднего вида и всего за 1990 руб.------ http://redirect.sk/konfiskatu

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии