В Петербурге малыш пытался сбежать из детсада

Ребенок почти перелез через забор, но его поймали на "месте преступления" сотрудники ДПС.

В Петербурге ребенок пытался сбежать из детского сада. Мальчик перелезал через забор, когда его заметили сотрудники ДПС. Об этом сообщили в tg-канале "True Питер".

Малыш увидел машину сотрудников полиции, когда влез на вершину ограждения. Ему пришлось вернуться к воспитательнице и другим ребятам.

Правоохранители рассказали сотрудникам детсада о беглеце. Теперь за мальчиком пристально следят.

Ранее на Piter.tv: на Комендантском проспекте девочка попала под машину.

Видео: Телеграм / True Питер