В Петербурге после погони со стрельбой задержали петербуржца, лишённого водительских прав

Во время погони он устроил ДТП с легковушкой.

В Петербурге после погони со стрельбой задержали мужчину, который был лишен водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инспекторы попытались остановить на Искровском проспекте иномарку, которая ехала на большой скорости. Водитель проигнорировал требование, сотрудники ДПС начали преследование.

В ходе погони правонарушитель постоянно увеличивал скорость, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих. На пересечении проспекта Большевиков и улицы Народной, не предоставив преимущество, мужчина совершил столкновение с легковушкой. Произошедшее ДТП не остановило водителя, и он продолжил движение.

Во время погони лихач не реагировал на неоднократные требования об остановке, не снижал скорость. Тогда полицейскими было принято решение применить табельное оружие. Инспектор произвёл два предупредительных выстрела вверх, после чего машина затормозила. Водитель выбежал из автомобиля и попытался скрыться. Преследуя убегающего мужчину, инспектор ДПС сделал ещё три выстрела в безопасном направлении, после чего тот остановился. Правонарушителем оказался 36-летний житель Фрунзенского района Петербурга. Как выяснилось, задержанный в 2022 году был лишён водительского удостоверения за нарушения ПДД.

Ранее в результате погони в Ленобласти задержали угонщика машины из Великого Новгорода.

Видео: МВД