В Петербурге корова по кличке "Императрица" сбежала через забор

Её ищут уже второй день.

В Курортном районе Петербурга пропала корова. "Императрица" перепрыгнула через высокий забор и сбежала с казачьего хутора "Легион" 12 июня. Известно, что первая прогулка накануне побега прошла успешно. Но уже к вечеру бурёнка решила выбраться на свободу.

Уже второй день её не могут найти. В последний раз животное видели у железнодорожной станции "Белоостров". Скорее всего корова сбежала в лес. Сотрудники хутора очень ждут возвращения "Императрицы". По их словам, ускорить поиск бурёнки помогла бы помощь волонтеров.

Ранее мы сообщили, что петербургские депутаты поддержали местных животноводов патентами.

Фото: Piter.tv