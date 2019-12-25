В Петербурге количество жертв COVID-19 увеличилось на 19 человек

За сутки в стране зафиксировали 93 летальных случая от коронавирусной инфекции.

За последние сутки в России зафиксировали 93 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные сайта "Стопкоронавирус.рф".

Больше всего человек за указанный период умерло в Москве (23). Далее по числу умерших от COVID-19 следует Петербург (19) и Подмосковье (11). Количество летальных случаев с начала пандемии достигло в стране 9166.

За сутки в России выявлено 6719 заболевших коронавирусом, из них 31,6% без клинических проявлений болезни. Выписаны по выздоровлению 4343 человека.

Ранее мы перечислили регионы с новыми случаями коронавируса за сутки.

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