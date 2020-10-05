В Петербурге кочевница попалась на краже миллиона у двух пенсионеров

Задержать подозреваемую удалось спустя 10 месяцев после совершения преступления.

Правоохранители задержали женщину, которая подозревается в краже денег у пенсионеров. В общем жители Петербурга потеряли как минимум 1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Потерпевшая рассказала о случившемся на видео.

Было установлено, что 6 января 2020 с банковской карты 88-летнего мужчины похитили 860 тыс. рублей, а 23 сентября 2020 у 95-летней женщины украли сумку со 150 тыс. и документами.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали по подозрению в указанных преступлениях 30-летнюю гражданку сопредельного государства. По оперативной информации, она является представителем кочевого народа и не имеет регистрации в Петербурге.

Правоохранители подозревают, что она может быть причастна к целой серии аналогичных преступлений.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали организатора канала нелегальной миграции.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО