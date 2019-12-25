В Петербурге ко дню Победы будет создана новая музейная экспозиция – «Бункер Жданова»

Она будет размещена в Историко-мемориальном музее «Смольный»

В Петербурге планируется создать новую музейную экспозицию - "Бункер Жданова. Подземные этажи Смольного в годы блокады Ленинграда". Она будет расположена в Историко-мемориальном музее "Смольный". Закупка комитета по госзаказу Северной столицы, в рамках которой намечено создать уникальную экспозицию, размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

На работы предполагается выделить до 100 миллионов рублей из средств бюджета Санкт-Петербурга.

Экспозиция "Бункер Жданова" должна раскрывать все самые ключевые эпизоды, происходившие в Смольном во время немецко-фашистской блокады Ленинграда в годы Великой отечественной Войны. Помещение для музея представляет собой бывшее бомбоубежище. Пространство здесь разделено на небольшие помещения. Поэтому предполагается к тематическому принципу построения экспозиции: посвятить каждый раздел намечено отдельным сторонам жизни города, через которые и будет раскрыта и тема руководства Ленинградом в те годы.

Организаторы закупки отмечают: для организации экспозиции необходимо воссоздать обстановку Смольного во время войны, а именно блокады. Поэтому в нескольких ее зонах будет интерьер кабинетов, отражена повседневная работа сотрудников Смольного, представителей партийного руководства. Это сам Андрей Жданов, бывший во время Великой отечественной первым секретарем Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), Алексей Кузнецов, который стал его преемником и др.

Всего в экспозиции будет 15 зон. Среди них – "Кабинет Жданова", "Кабинет "Военного совета"", "Реконструкция коридоров бомбоубежища", "Комната связи", "Кабинет охраны Смольного (НКВД)".

Ранее Piter.tv сообщало о том, что Мишустин освободил от должности замминистра связи, ответственного за развитие почты.

Фото: museum.ru