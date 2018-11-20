Сотрудники МЧС будут чистить улицы Петербурга от снега

Данное решение было принято на заседании в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В Петербурге к уборке снега в районных штабах привлекут сотрудников пожарно-спасательных отрядов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности состоялось заседание рабочей группы, посвященное уборке снега в городе. На заседании обсуждался вопрос содействия коммунальным службам. На собрание было решено привлечь к уборке снега сотрудников пожарно-спасательной службы.

Спасатели будут оказывать всевозможное содействие районным службам в уборке территорий. пресс-служба Смольного

Конкретные задачи, которые будут выполнять спасатели, не раскрываются.

Фото: Piter.TV