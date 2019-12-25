В Петербурге избрали меру для терапевта, обвиняемой в фиктивной вакцинации

О задержании врача-терапевта стало известно 7 апреля.

Калининский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в отношении врача поликлиники №54 Алёны Семёновой, которая подозревается в незаконном внесении в информационную систему сведений о фиктивной вакцинации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, медик получила за свою услугу 10 тысяч рублей.

О задержании врача-терапевта стало известно 7 апреля. В пятницу, 8 апреля, суд избрал для нее запрет определённых действий. Семёнова не сможет общаться со свидетелями по уголовному делу, находиться в местах проведения массовых мероприятий и пользоваться интернетом.

Фото: Piter.tv