В Петербурге из-за угрозы наводнения закрывают дамбу

Прогнозируется повышение уровня воды до отметки 140 сантиметров.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в Петербурге сегодня, 11 июля, наблюдается усиление ветра порывами до 15-17 м/с. Пожарно-спасательные части уже осуществили 18 выездов: падение деревьев — 13 выездов, угроза падения элементов кровли и слабо закрепленных конструкций — 5 выездов. Пока информации о пострадавших нет.

С 18 часов принято решение о закрытии дамбы (за исключением судопропускного сооружения С-1). Кроме того, прогнозируется повышение уровня воды до отметки 140 сантиметров: пик подъема придется на полночь. Сейчас отметка воды достигает +85 см. Известно, что движение судов будет осуществляться в штатном режиме.

Ранее мы сообщили, что из-за непогоды в Петербурге закрывают парки и скверы.

Фото: Piter.tv