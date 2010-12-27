"Женщину года" отправили под домашний арест за коррупцию и мертвых душ

Суд приговорил Людмилу Рошковскую к двум месяцам домашнего ареста.

Заместителя главврача Александровской больницы и обладательницу звания "Женищна года" Людмилу Рошковскую приговорили к лишению свободы за превышение должностных полномочий и за получение взятки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, судья принял во внимание наличие у подсудимой загранпаспорта с визой и недвижимость в Испании, в связи с этим принято решение отправить "Женщину года" под домашний арест на два месяца.

Людмила Рошковская отрицает получение взятки, однако признала обвинение в злоупотреблении полномочиями. Замглавврача задержали 23 апреля 2018 года. По официальной версии следствия, Рошковская заставляла вносить в документы ложные данные о лечении пациентов в реанимации для получения выплат из фонда ОМС. Так, например, за двух мертвых душ больница получила 65,7 тыс. рублей. Согласно уголовному делу подсудимой вменяется обвинение в получении взятки в размере 49 тыс. рублей.

Заместитель главврача Александровской больницы является заслуженным работником медицины, обладает ученой степенью кандидата наук.

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