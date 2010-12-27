В Петербурге изъяли партию яичного порошка с ядом

Опасный товар прибыл в Северную столицу из Франции.

В Петербурге обнаружили партию яичного порошка, который содержал опасное вещество фипронил. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Груз прибыл в Северную столицу из Франции. Его масса составляет 203 кг. У продукции был ветеринарный сертификат на ввоз.

Специалисты, которые провели исследование порошка, установили, что в нем превышен уровень содержания фипронила, а также его производных. Это инсектицид, который используется для борьбы с насекомыми.

Товар не поступил в розничную продажу. Вся партия с опасным веществом в настоящий момент арестована, а ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

Отмечается, что контроль за подобными случаями был усилен после обнаружения в странах Евросоюза яиц с содержанием фипронила.

Фото: carptoday.ru