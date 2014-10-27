В Петербурге начали тотальную проверку из-за фипронила в крупной партии яичного порошка

Управление Роспотребнадзора в ходе инспекции обнаружило в Петербурге крупную партию французского яичного порошка с опасным инсектицидом.

Крупную партию опасного яичного порошка обнаружили в Петербурге. Во время инспекции сотрудники Роспотребнадзора нашли опасный инсектицид в 7 тоннах продукции из Франции. Проверка выявила фипронил в порошке.

Инспекторы направили всю партию на утилизацию. Когда специалисты начали проверять документы партии, оказалось что порошок проник в страну не очень законно. Товар задекларировали с нарушением действующего законодательства.

Из-за этого инцидента в городе было решено начать тотальную проверку качества всех яиц и яичной продукции.

Ранее отравленные инсектицидом от насекомых партии яичного порошка находили в Европе. Внушительные партии яиц и производных с фипронилом изъяли и уничтожили.