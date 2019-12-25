Из автобуса в Петербурге госпитализировали босого подростка

По предварительной информации, мальчик потерялся и имеет психические отклонения.

В Петербурге госпитализировали 13-летнего подростка, который оказался на улице в летней одежде и без обуви. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Юношу заметил водитель автобуса и посадил к себе в салон. Мужчина довез его до станции метро "Гражданский проспект", где передал врачам скорой помощи. Никаких данных о ребенке нет. По всей видимости, он потерялся и имеет психические отклонения.

Ранее мы писали, что в Волхове под колеса авто попала 3-летняя девочка, переходившая дорогу без родителей.

Фото: Piter.TV