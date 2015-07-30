В Александровской больнице искусственный интеллект начнет изучать результаты КТ пациентов с COVID-19

Пилотный проект запустят совместно с петербургским разработчиком платформы Botkin.ai.

В Александровской больнице запускают пилотный проект по использованию искусственного интеллекта, который сможет подтверждать результаты КТ, а также минимизировать вероятность врачебных ошибок. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Пилотный проект запустят совместно с петербургским разработчиком платформы Botkin.ai. Александровская больница является первым медучреждением в городе, в котором искусственный интеллект будут использовать для верификации заключений КТ, выполненных пациентам с диагнозом коронавирус.

Мы заботимся не только о пациентах, но и о врачах, для которых снижается риск врачебных ошибок и связанных с ними юридических последствий. Юрий Линец, главный врач Александровской больницы

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Фото: Piter.TV