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В Петербурге ищут доноров для упавшей с четвертого этажа девочки
Сегодня, 13:20
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге ищут доноров для упавшей с четвертого этажа девочки

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Ситуацию осложняет то, что у пострадавшей достаточно редкая группа крови.

В Северной столице ищут доноров для юной петербурженки, которая выпала с четвертого этажа. Об этом горожане сообщают ы соцсетях. 

Ситуацию с поисками осложняет то, что у девушки редкая группа крови. 

Срочно нужна 1 отрицательная группа крови для Ковайкиной Марии в 1-е Нейрохирургическое отделение больницы №26 на Костюшко 2, вход с Кубинской! Девочку столкнули с 4-го этажа

петербуржцы.

Известно, что петербурженке предстоит операция на позвоночнике. В данный момент девушка находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали о том, что иномарка сбила насмерть пешехода на Южном полукольце.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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куликова дионисия
Сегодня 13:23

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