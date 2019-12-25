В Петербурге ищут доноров для упавшей с четвертого этажа девочки

В Северной столице ищут доноров для юной петербурженки, которая выпала с четвертого этажа. Об этом горожане сообщают ы соцсетях.
Ситуацию с поисками осложняет то, что у девушки редкая группа крови.
Срочно нужна 1 отрицательная группа крови для Ковайкиной Марии в 1-е Нейрохирургическое отделение больницы №26 на Костюшко 2, вход с Кубинской! Девочку столкнули с 4-го этажа
петербуржцы.
Известно, что петербурженке предстоит операция на позвоночнике. В данный момент девушка находится в крайне тяжелом состоянии.
Ранее мы сообщали о том, что иномарка сбила насмерть пешехода на Южном полукольце.
Фото: Piter.TV
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