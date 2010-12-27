В Санкт-Петербурге и Ленобласти за три дня произошло 1500 ДТП

Всего за трое суток в ДТП погибло 5 людей.

В Петербурге и Ленобласти за три дня произошло 1422 аварии. Статистику за 25-27 октября предоставили в ГИБДД.

За пятницу и выходные произошло 1156 ДТП. В авариях пострадали 55 взрослых и 9 детей, один ребенок погиб. За эти же дни в Ленобласти произошли 266 аварий. В них пострадали 22 взрослых и 4 детей. Всего за трое суток в ДТП погибло 5 людей.

Можно прибавить к этому данные о 404 авариях в понедельник 28 октября в городе и регионе. Большинство аварий произошли из-за гололедицы.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте