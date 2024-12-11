В Петербурге и Ленобласти 19 января ожидается небольшой дождь

Зимняя погода не спешит порадовать петербуржцев.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в воскресенье, 19 января, ожидается переменная облачность ночью и облачная погода с прояснениями днём.

Ночью существенных осадков не ожидается, а днём местами возможен небольшой дождь и морось. Ветер будет северо-западным, западным, умеренным.

Температура воздуха ночью составит от 0 до -2 градусов, днём — от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление ночью будет повышаться, а днём — понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что автомобиль с пассажирами утонул в Обводном канале.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"