В Петербурге хотят определить места, где можно кататься на лошадях

В среду, 24 февраля, глава муниципального образования "Владимирский округ" предложил определить места, где можно кататься на лошадях, сообщил 78.ru.
Инициатива вносит изменения в проект закона "Об организации досуга граждан при оказании услуг с использованием верхового и гужевого транспорта на территории города". Согласно предложению, запретят кататься в Михайловском и Александровском садах, Приморском парке, парке Победы, Елагине острове, Каменном острове, а также на Заячьем острове и Ленинградском зоопарке.
Прогулки разрешат в центре города. Организаторы должны состоять на учете в качестве предпринимателей, иметь гужевой транспорт и документы на лошадей. Также должна быть справка о здоровье животного, ветеринарный паспорт и документы, подтверждающие квалификацию по обращению с животными.
Ранее мы писали, что скейтеры смогут кататься по постаментам памятников в Петроградском районе.
Фото: pixabay
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