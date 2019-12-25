В Петербурге гражданина Таджикистана осудили на 14 лет за связь с террористами

Осужденный помогал своему брату-участнику исламской группировки, проживающему на территории Сирии.

Выездная коллегия Второго Западного окружного военного суда вынесла приговор в отношении гражданина Таджикистана Абдусамадхона Болтаева. Его признали виновным в совершении преступлений по статьям "Содействие террористической деятельности путем финансирования" и "Пособничество в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической". Об этом пишет ТАСС.

В 2013 году Абдусамадхон Болтаев переехал в Петербург вместе со своим братом Амииллоджоном Болтаевым, который в 2018 году уехал в Сирию и вступил в состав исламской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена на территории РФ).

По версии следствия, Болтаев помогал своему брату активировать сим-карты на территории РФ, а также переводил на счет одного из террористов деньги.

Суд признал Болтаева виновным и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV