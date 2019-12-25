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В Петербурге готовят проект для строительства новой скоростной дороги
Сегодня, 14:38
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге готовят проект для строительства новой скоростной дороги

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Строительство планируется провести от участка Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в Петербурге началась подготовка документов для строительства новой скоростной дороги. Комитет по градостроительству и архитектуре уже распорядился подготовить соответствующий проект.

Известно, что новую скоростную магистраль планируют создать от участка Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей. По подсчетам экспертов, проект могут подготовить к 30 июля 2021 года. Согласно проектной документации, новая дорога должна разгрузить участок КАД, где движение очень плотное. 

Известно, что проектировкой занимается "Петербург-Дорсервис". На новенькую трассу инвестируют 7,5 млрд рублей, часть из которых выделят из федерального бюджета.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге создали горячую линию для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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