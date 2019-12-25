  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Байкера госпитализировали после ДТП с иномаркой у станции метро "Пионерская"
Сегодня, 20:24
147
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Байкера госпитализировали после ДТП с иномаркой у станции метро "Пионерская"

0 0

В результате аварии пострадал 29-летний мотоциклист.

В Петербурге, на перекрестке Коломяжского и Испытателей проспектов, произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем Skoda и мотоциклистом. Об этом 7 сентября Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла вечером у станции метро "Пионерская". Со слов очевидцев, водитель иномарки поворачивала налево и не предоставила преимуществу мотоциклу, который ехал прямо. 

В результате аварии пострадал 29-летний мотоциклист. Его в тяжелом состоянии отправили в Елизаветинскую больницу. Информация о состоянии петербуржца уточняется. Полиция выясняет детали аварии.

Ранее мы писали, что мужчина и женщина погибли в ДТП с участием иномарки и КАМАЗа в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Валерия Рогожникова

Теги: дтп, мотоциклист, станция пионерская
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии