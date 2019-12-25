Байкера госпитализировали после ДТП с иномаркой у станции метро "Пионерская"

В результате аварии пострадал 29-летний мотоциклист.

В Петербурге, на перекрестке Коломяжского и Испытателей проспектов, произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем Skoda и мотоциклистом. Об этом 7 сентября Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла вечером у станции метро "Пионерская". Со слов очевидцев, водитель иномарки поворачивала налево и не предоставила преимуществу мотоциклу, который ехал прямо.

В результате аварии пострадал 29-летний мотоциклист. Его в тяжелом состоянии отправили в Елизаветинскую больницу. Информация о состоянии петербуржца уточняется. Полиция выясняет детали аварии.

Ранее мы писали, что мужчина и женщина погибли в ДТП с участием иномарки и КАМАЗа в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Валерия Рогожникова