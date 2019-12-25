  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге госпитализировали девятиклассника, который случайно выстрелил себе в ногу
Сегодня, 9:16
119
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге госпитализировали девятиклассника, который случайно выстрелил себе в ногу

0 0

Пуля застряла в голени мальчика.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали выстрелившего себе в ногу 15-летнего подростка. Об этом сообщило ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР) со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в квартире на проспекте Космонавтов. Известно, что мальчик стрелял из пневматического пистолета в воскресенье, 19 июня. Сейчас он находится в детской  больнице №19. По данным медиков, пуля застряла в голени пострадавшего. 

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что рабочий нашел метровый снаряд во время ремонта квартиры на Стародеревенской улице.

Фото: Piter.TV

Теги: выстрел, подросток, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии