В Петербурге госпитализировали девятиклассника, который случайно выстрелил себе в ногу

Сотрудники скорой помощи госпитализировали выстрелившего себе в ногу 15-летнего подростка. Об этом сообщило ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР) со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл в квартире на проспекте Космонавтов. Известно, что мальчик стрелял из пневматического пистолета в воскресенье, 19 июня. Сейчас он находится в детской больнице №19. По данным медиков, пуля застряла в голени пострадавшего.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что рабочий нашел метровый снаряд во время ремонта квартиры на Стародеревенской улице.
Фото: Piter.TV
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