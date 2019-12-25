В Петербурге госпитализировали девятиклассника, который случайно выстрелил себе в ногу

Пуля застряла в голени мальчика.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали выстрелившего себе в ногу 15-летнего подростка. Об этом сообщило ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР) со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в квартире на проспекте Космонавтов. Известно, что мальчик стрелял из пневматического пистолета в воскресенье, 19 июня. Сейчас он находится в детской больнице №19. По данным медиков, пуля застряла в голени пострадавшего.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что рабочий нашел метровый снаряд во время ремонта квартиры на Стародеревенской улице.

Фото: Piter.TV