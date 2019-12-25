В Петербурге главврачу больницы вменяют "заправку бензином"

В июне с топливной карты городской больницы № 15 неустановленный злоумышленник заправился бензином "А95" на 12 тысяч 194 рубля 16 копеек.

В Северной столице главврачу больницы №15 вменяют "заправку бензином". Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на сотрудников транспортной полиции, ГУ МВД и ФСБ.

По данным издания, Северо-Западным следственным комитетом на транспорте возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК "Мошенничество с использованием должностного положения" в отношении главного врача петербургской городской больницы № 15 Новицкого. Прелполагается, что летом этого года он заправился бензином "А95" на 12 тысяч 194 рубля 16 копеек с топливной карты городской больницы.

Главврач больницы заявил, что он уже возместил соответствующий заем и в комитете здравоохранения нарушений не видят, а оперативники ведут себя враждебно.

Отмечается, что правоохранители приходят в больницу и рассказывают медперсоналу, что он вор.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы накопили 14 млрд рублей долгов за коммунальные услуги. Около 68 тысяч петербуржцев задолжали более 5 тысяч рублей за свет.

Фото: Piter.TV