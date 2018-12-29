Посетителей и персонал вывели на улицу, рассказали очевидцы.

Вечером 5 января в Петербурге эвакуировали ТК "Китай город" в Парголово. Об этом сообщили очевидцы.

Здание были вынуждены покинуть покупатели и сотрудники торгового комплекса.

По словам очевидцев, причина эвакуации остается неизвестной. На фото видно, как посетители и персонал толпятся на улице после эвакуации.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

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Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург