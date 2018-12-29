Вечером 5 января в Петербурге эвакуировали ТК "Китай город" в Парголово. Об этом сообщили очевидцы.
Здание были вынуждены покинуть покупатели и сотрудники торгового комплекса.
По словам очевидцев, причина эвакуации остается неизвестной. На фото видно, как посетители и персонал толпятся на улице после эвакуации.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее на сайте: В центре Петербурга были найдены четыре снаряда для ручного гранатомёта
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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