В центре Петербурга были найдены четыре снаряда для ручного гранатомёта

Работы по демонтажу здания пришлось остановить. Проводится проверка.

Днем 5 января в Адмиралтейском районе Петербурга при разборе здания нашли четыре снаряда для ручного противотанкового гранатомёта многоразового применения. Об этом сообщает "78".

На место прибыли взрывотехники, которые проверили здание и вывезли найденные снаряды на полигон для уничтожения.

Речь идет о доме №2 по Серпуховской улице, который долгое время был заброшенным, но сейчас там проводится реконструкция. Планируется, что в доме будут жить молодые семьи по городской программе. В результате обнаружения снарядов никто не постадал.

Кому принадлежат снаряды, в настоящий момент выясняется. Работы по демонтажу здания были приостановлены, проводится проверка.