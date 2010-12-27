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В Петербурге экс-инспектор ДПС пойдет под суд за получение взяток
Сегодня, 13:06
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Shdaria
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В Петербурге экс-инспектор ДПС пойдет под суд за получение взяток

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В Петербурге обвиняется бывший сотрудник ДПС за получение взяток.

В Санкт-Петербурге прокуратура Петродворцового района окончательно вынесла обвинительное заключение экс-инспектору ДПС. Его обвиняют в 12 эпизодах преступлений по статье "получение взятки должностным лицом". 

Бывший гаишник в 2015-2016 годах служил инспектором отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району. По версии следствия, в этот период, он не раз получал взятки в размере 15-25 тысяч рублей. В основном такая "награда" была за оформление ДТП, не имевших место в действительности. В результате быший сотрудник ДПС "заработал" около 235 тысяч рублей.
 
Известно, что сейчас уголовное дело направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения дела по факту. 
 
 
Теги: взятка , гаишник , дпс , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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