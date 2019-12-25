В Петербурге экс-директор агентства недвижимости обманула пенсионерку на 1,3 млн рублей

Пять лет назад женщина передала деньги в качестве задатка для покупки квартиры, но так их не получила обратно.

В Петербурге задержали бывшего директора агентства недвижимости, которая пять лет назад обманула пенсионерку на крупную сумму денег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и ЛО.

О случившемся рассказала сама потерпевшая еще в августе. По словам 64-летней женщины, пять лет назад она передала 1,3 млн рублей в качестве задатка для покупки квартиры. Свои деньги она так и не получила обратно.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что в Петербурге пенсионерка продала свою квартиру и отдала мошенникам 6,8 миллиона рублей.

Фото: Piter.TV