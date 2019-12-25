В Петербурге девушка провалилась в открытый канализационный люк

Пострадавшая получила легкие травмы. После осмотра врачи отпустили ее домой.

В четверг, 3 сентября, в Калининском районе Петербурга произошло ЧП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области, в открытый канализационный люк провалилась девушка.

Пострадавшей оказалась уроженка Киргизии, которая проживала на территории Петербурга без регистрации. Девушка травмировалась во время работы. Она получила ушибы грудного и поясничного отдела позвоночника, а также левой голени. Травмы оказались несерьезными, поэтому после осмотра врачи отпустили ее домой.

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Фото: pixabay.com