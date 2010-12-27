В Петербурге депутаты провели разгрузку "урановых хвостов"

В воскресенье, 22 декабря, петербургские депутаты проинспектировали соблюдение требований транспортировки и разгрузки обедненного гексафторида урана. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Параламентарии ознакомились с тем, как верка маркировки цилиндров, проверка состояния цилиндров, радиационный контроль и другие шаги. Участники инспекции лично проверили радиационный фон в радиусе 5 метров от контейнеров и подтвердили, что он не превышает допустимых пределов и не несет опасности окружающей среде и горожанам.

Напомним, Морской порт Санкт-Петербург регулярно принимает важные грузы для высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе – импортный природный уран и ОГФУ для нужд российской атомной отрасли.

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Фото: gov.spb.ru