Петербургские дачники через суд заставляют соседей пересадить яблоню

Ранее районный суд уже отказал им в "просьбе", но настойчивые соседи решили обратиться в Городской суд.

Собственники земельного участка в микрорайоне Новая Ижора через суд заставляют соседей пересадить яблоню. Ранее Пушкинский районный суд Петербурга в данной "просьбе" собственникам отказал. Они в свою очередь подали апелляционную жалобу в Городской суд. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Истцы рассказали, что между участками установлен деревянный забор. Они жалуются, что ветви соседской яблони нависают над их участком, затеняют его и осыпают листьями. Именно из-за этого начинает гнить деревянный забор. Покрасить же его истцы не могут, поскольку вдоль забора у них расположены кусты малины. Ранее они попросили своих соседей пересадить яблоню, однако те проигнорировали данную просьбу.

Тогда настойчивые соседи решили обратиться с данной просьбой в Пушкинский районный суд, но и тот им отказал. Суд изучил предоставленные фотографии и не увидел наглядные доказательства вышеизложенных фактов.

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Фото: Piter.tv