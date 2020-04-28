Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что в Петербурге четверо экстремалов нарушили самоизоляцию ради прыжка с высокой трубы. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.
Инцидент произошел на Канонерском Острове.
Четверо экстремалов в Питере спрыгнули с высокой трубы, визуально, выше 16-и этажки
отметил мобильный корреспондент
Внизу нарушителей ждали несколько патрульных экипажей полиции и пожарных расчётов. Всех экстремалов задержали. О пострадавших пока никакой информации нет.
Напомним, что до 30 апреля горожан просят соблюдать самоизоляцию из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга раскрыли в каких районах больше пациентов с COVID-19.
Фото:pixabay
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