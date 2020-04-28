Внизу их ждали полицейские.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что в Петербурге четверо экстремалов нарушили самоизоляцию ради прыжка с высокой трубы. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на Канонерском Острове.

Четверо экстремалов в Питере спрыгнули с высокой трубы, визуально, выше 16-и этажки отметил мобильный корреспондент

Внизу нарушителей ждали несколько патрульных экипажей полиции и пожарных расчётов. Всех экстремалов задержали. О пострадавших пока никакой информации нет.

Напомним, что до 30 апреля горожан просят соблюдать самоизоляцию из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга раскрыли в каких районах больше пациентов с COVID-19.

Фото:pixabay