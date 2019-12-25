Четыре заразившихся коронавирусом сотрудника петербургского "Водоканала" отправили на карантин 57 коллег

На объектах предприятия ведется дезинфекция.

В филиале петербургского "Водоканала" на Дунайском проспекте случились неожиданные кадровые потери: 57 сотрудников ушли на двухнедельный карантин из-за четверых коллег, заразившихся коронавирусом. Об этом 6 мая сообщила "Фонтанка".

Известно, что тесты на инфекцию у сотрудников брали еще 28 апреля, это выборочная процедура. Отмечается, что отправленные на карантин люди не больны, если верить результатам теста, но просидят дома как контактные лица. На сотрудников основных сооружений неприятная новость не повлияла: "зараженный" филиал находится максимально удаленно от основных. Самые важные объекты водоотведения и водоснабжения расположены в чистой санитарной зоне, более того, там постоянно проводят обработку помещений и снабжают сотрудников, не перешедших на удаленную работу, средствами защиты.

На объектах "Водоканала" на данных момент ведется дезинфекция со спецсредствами.

Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса скончались двое мужчин и женщина.

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