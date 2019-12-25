Серьезных повреждений инспектор ДПС не получил.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что в Петербурге будут судить женщину, укусившую инспектора ДПС. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел 11 февраля 2020 года. По версии следствия, петербурженка каталась на автомобиле в Колпино. Отмечается, что у женщины нет водительских прав. В итоге сотрудник ДПС остановил женщину на улице Культуры. Петербурженку попросили проследовать в отдел полиции, но в ответ инспектор получил укус в область левой кисти.

Петербурженки грозит до пяти лет лишения свободы. Известно, что к производству уголовное дело пока не принято.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки на дорогах Петербурга и области произошло 253 ДТП.

Фото:pixabay