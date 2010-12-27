В настоящий момент обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

В четверг, 14 ноября, стало известно о том, что в Петербурге осудят женщину, заморившую голодом годовалого сына. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Кировский районный суд уже зарегистрировал уголовное дело в отношении 31-летней петербурженки. По данным следствия, женщина, зная об отсутствии регулярного питания, передала ребёнка своей знакомой. В результате малыш умер от голода 28 января.

"Мать малолетнего, относясь безразлично к его физическому состоянию, достоверно зная об отсутствии регулярного питания, передала его знакомой, не убедившись в её состоянии осуществлять за сыном должный уход. В результате 28 января наступила смерть ребёнка в результате кахексии. В настоящий момент обвиняемая находится под подпиской о невыезде", —сказано в сообщении.

В данный момент, петербурженку отпустили из-под ареста под подписку о невыезде и поменяли статью.

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