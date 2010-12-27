В Крыму двое суток ищут пропавшую 5-летнюю девочку

К поискам пропавшего ребенка подключили беспилотники.

В Крыму пропала маленькая девочка, которой в конце ноября должно исполниться 6 лет.

Следственными органами по Крыму и Севастополю сообщается, что 12 ноября ушла из дома в селе Кропоткино Раздольненского района и пропала 5-летняя девочка. Отец девочки сообщил, что уехал из дома по делам, а дочку закрыл в доме. Когда мужчина вернулся, то увидел, что дверь открыта без следов взлома, а дочки нет. Отец обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже ребенка. Следственными органами незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека".

Главное следственное управление придерживается четкой позиции Следственное комитета Российской Федерации - при наличии оснований полагать, что в отношении без вести пропавшего ребенка может быть совершено преступление, незамедлительно возбуждается уголовное дело, в рамках которого у следствия имеются широкие полномочия для проведения поисковых и иных мероприятий. СУ СК России

Девочку ищут правоохранители, местные жители и более 140 волонтеров. Сегодня к поиску ребенка подключили беспилотники.

Сегодня ранее: В Хабаровске 11-летний мальчик пришел в школу и умер.

Фото: Piter.TV