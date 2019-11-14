В Хабаровской школе умер 11-летний школьник

Маленький школьник пришел в школу и потерял сознание.

Сегодня утром, 14 ноября, в одной из школ Хабаровска скончался 11-летний мальчик.

Региональные следственные органы сообщают, что ученик пришел в школу и сразу почувствовал себя плохо, и потерял сознание. Его доставили в медкабинет, куда вскоре приехала "скорая". Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик умер. По факту смерти ребенка в стенах учебного заведения возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Сейчас в школе работает следственная группа, которая устанавливает все детали произошедшего.

На месте работает следственно-оперативная группа во главе с руководителем Северного межрайонного следственного отдела, допрашиваются свидетели произошедшего и педагоги, изымается документация, имеющая значение для уголовного дела. В ходе расследования также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО

Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО