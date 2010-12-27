В Петербурге мужчина выкопал полкило амфетамина

Психотропное вещество он незаконно хранил при себе.

В Петербурге перед судом предстанет мужчина за незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, 31 января петербуржец купил у знакомого около 500 г амфетамина. Психотропное вещество ему пришлось доставать из тайника в земле. Наркотики были зарыты на улице Бабушкина в Невском районе.

Обвиняемый незаконно хранил при себе амфетамин, пока его не задержала полиция. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что иностранец проведет больше 4 лет в петербургской колонии за попытку сбыть наркотики.

Фото: Piter.TV