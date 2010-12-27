Отмечать его будут 18 декабря.

В Петербурге появится новый праздник — День работника ЗАГСа. Отмечать его будут 18 декабря. Авторами поправок в городской закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" выступили единороссы Михаил Барышников, Александр Ваймер и Денис Четырбок.

Депутаты считают, что такой закон станет хорошим подарком для работников ЗАГСа. Правда, 18 декабря не будут делать выходным днем. Внесение этой даты в перечень праздников необходимо для того, чтобы город мог финансировать связанные с этим событием мероприятия.

Напомним, 18 декабря 1917 года в нашей стране был принят регламент бракосочетания, а также правила внесения записей о детях, формы реестров о регистрации браков, рождений и смертей.

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Фото: visit-petersburg.ru