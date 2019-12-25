В Петербурге коронавирусом заразились более 500 учителей

Власти города обсуждают переход на дистанционное обучение школьников с 5 по 11 классы.

Количество заболевших коронавирусом учителей в Петербурге превысило 500 человек и подбирается к цифре 600. Об этом заявила вице-губернатор города Ирина Потехина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам чиновницы, власти города получают от учителей обращения с просьбами перевести их на удаленную работу во время пандемии. В настоящий момент в правительстве Петербурга обсуждают переход на дистанционное обучение школьников с 5 по 11 классы.

По последним данным, в Петербурге с начала пандемии выявлено 71 426 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 43 501 человек, умерли 4 181.

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