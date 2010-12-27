Петербуржцы бесплатно смогут сходить в кино на грузинские фильмы

Акция проходит в рамках проведения фестиваля грузинского кино.

В Петербурге 18 июля стартует второй фестиваль грузинского кино. Все мероприятия и показы в рамках события для жителей города и гостей Северной столицы бесплатны. Сеансы пройдут в трех заведениях: киноцентре "Родина", киностудии "Ленфильм" и Академической капелле.

Организаторы отмечают, что впервые в программу вошла документальная картина. Чести удостоилась работа режиссера Вахтанга Кунцева-Габашвили "Прозрачный мир". Еще одной особенностью 2018 года станет разнообразие представленных картин, созданных несколькими поколениями женщин.

В "Родине" зрители также увидят фотовыставку грузинского мастера Юрия Мечитова. Фотохудожник отразил в снимках историю отечественного кинематографа.

Фото: Pixabay.com