В Петербурге на Витебском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей

Водитель Infiniti столкнулся с Mazda и Mitsubishi Lancer, которые стояли с включенными аварийными сигналами.

В среду, 10 июля около 13:10 на Витебском проспекте Петербурга случилось ДТП с участием трех автомобилей. Авария произошла в 500 метрах от Петербургского шоссе. Один человек получил тяжелые травмы, сообщила пресс-служба ГИБДД.

Водитель Infiniti столкнулся с Mazda и Mitsubishi Lancer. Машины стояли во втором ряду с включенными аварийными сигналами.

Mazda встала из-за технических неисправностей. 26-летний водитель Mitsubishi помогал их исправить. В результате ДТП молодого человека от удара выкинуло через барьерное ограждение.

На данный момент ГИБДД проводит проверку. На трассе установлено ограничение в 50 км/ч.

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