В Крыму на трассе "Таврида" кроссовер вылетел под фуру. Погибли автоледи и двое детей.

Сегодня ночью под Феодосией в ДТП погибли женщина-водитель и двое детей.
Сообщается, что авария произошла в ночное время на трассе "Таврида" недалеко от Феодосией. Кроссовер "Хендай", за рулем которого была женщина, вылетела на встречку и влетела под фуру. В результате мощного удара кроссовер получил огромные повреждения. Грузовик вынесло в трассы в поле.
В результате ДТП погибла женщина водитель и двое детей. Возраст погибших не сообщается. Еще одного несовершеннолетнего пострадавшего смогли вызволить из искореженного автомобиля и доставить в больницу. Его состояние не уточняется.
Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Крым
Видео: Автопартнер Крым | ДТП ДПС
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