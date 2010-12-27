В Петербурге автомобиль перевернулся из-за открытого люка

В результате ДТП пострадали три человека.

Водитель Mazda CX-7 не заметил открытый люк и угодил в препятствие, после чего автомобиль опрокинулся на скорости. Это случилось 1 июля около 10:20 на 1-м километре улицы Танкистов в сторону посёлка Солнечное-2. В результате ДТП пострадали три человека, сообщил отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчину и женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. 17-летний юноша отделался ушибами.

Детали происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербуржцы похитили 350 крышек от люков на 4 млн рублей.

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