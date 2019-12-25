В Петербурге арестована банда, совершившая "налет" на автосервис

Мужчины обвиняются в ряде других разбоев.

Решением Куйбышевского районного суда на 2 месяца был арестован мужчина, обвиняемой в ограблении автосервиса. Также бандита подозревает в нападении на человека. Об этом сообщила городская пресс-служба судов.

По версии следствия, 16 мая арестант вместе с тремя подельниками украл из автосервиса имущество на 5 тысяч рублей. Разбойное нападение на гражданина банда совершила на день раньше. У пострадавшего отобрали 1 миллион рублей, принадлежавшие компании "КСЭ".

Кроме того, четверо мужчин причастны к нападению на сотрудников логистической компании, ущерб которой оценен в 9,5 миллионов рублей.

Во время судебных разбирательств обвиняемый полностью отрицал свою вину. Известно, что его подельники также находятся под стражей.

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Фото: Piter.TV